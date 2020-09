Wakacje 2020. Gdzie Polacy spędzali urlop w lipcu oraz w sierpniu?

Tegoroczne wakacje były inne niż w 2019 r. Jeśli porównany lipiec oraz sierpień – również dostrzeżemy różnice. W drugim miesiącu lata coraz trudniej było o miejsce w Polsce, a w biurach podróży znowu można było kupić wakacje do Turcji, Tunezji czy Egiptu. Jak się to przełożyło na wybory urlopowe naszych rodaków?

Grecja nadal króluje, ale Turcja wraca do gry

Miano najpopularniejszego wakacyjnego kierunku niezmiennie dzierży Grecja, na której wybór w sierpniu zdecydowało się aż 40 proc. klientów biur podróży. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do lipca br. Wysoki udział tego państwa w wakacyjnym torcie nie dziwi – to od lat jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków krajów. Głównie ze względu na gwarancję pięknej pogody, mnogość wysp i kurortów, w tym roku również z uwagi na dostępność i zasady bezpieczeństwa wprowadzone w wyniku epidemii koronawirusa.

Powrót Turcji do wakacyjnej oferty od razu przełożył się na ranking popularnych kierunków. Na ponowne otwarcie tego kraju czekali turyści w całej Polsce, a po wznowieniu lotów rezerwowali wycieczki na najbliższe dni i tygodnie. Na wakacje w Turcji w sierpniu zdecydowało się 18 proc. klientów biur podróży. Efekt? Turcja zajęła 2. miejsce wśród najpopularniejszych kierunków, na dalsze lokaty spychając popularne w lipcu Bułgarię, Hiszpanię i Włochy (miejsca 2-4 w lipcu br.).

W pierwszej dziesiątce topowych kierunków znalazły się też cieszące się dużą popularnością Tunezja (6. miejsce i 4 proc. udziału w sprzedaży) oraz Egipt (8. miejsce i 2 proc. udziału w sprzedaży), jednak zainteresowanie wakacjami w tych krajach nie było aż tak wysokie jak w przypadku Turcji.

Urlop a koronawirus. Które kierunki są bezpieczne?

– Pamiętajmy, że loty do tych miejsc zostały odmrożone nieco później. Poza tym na mniejsze zainteresowanie turystów Egiptem wpływ miało niewątpliwie zapowiadane już w sierpniu wprowadzenie od 1 września obowiązkowych testów na obecność koronawirusa dla wszystkich podróżnych. Biura podróży i Ministerstwo Turystyki Egiptu finalnie doszły do konsensusu. Test PCR można wykonać po przylocie na miejsce, a koszt badania to 30 dol., czyli ok. 115 zł. Część organizatorów już zadeklarowała sfinansowanie turystom testów, co może przełożyć się na wzrost zainteresowania tym kierunkiem we wrześniu czy w październiku – mówi Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy portalu Wakacje.pl.

W sierpniu, podobnie jak w lipcu, wielu z nas zdecydowało się spędzić wakacje w Bułgarii (3. miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków) lub w Polsce (4. miejsce). Nieznaczny spadek zainteresowania w porównaniu do lipca zanotowały Hiszpania (5. miejsce) i Chorwacja (7. miejsce).

Wakacje.pl Lipcowe i sierpniowe decyzje urlopowe Polaków (Wakacje.pl)

Zaledwie 29 zł różnicy

5 293 zł – tyle średnio wydaliśmy na wakacje rezerwowane w sierpniu. Niewiele mniej, bo o 29 zł, niż w lipcu. To oczywiście średnia, bo o ile rodziny z dziećmi wydawały o kilkaset złotych mniej, o tyle pary i większe grupy (ponad 5 osób) – więcej niż w lipcu. Bilans całości to właśnie 29 zł.

Na tę stabilność wydatków wpływ miał bez wątpienia fakt, że w sierpniu, podobnie jak w lipcu, Polacy rezerwowali wakacje z niewielkim, kilkudniowym wyprzedzeniem, kiedy utrzymywały się ceny wysokiego sezonu letniego. Różnice między wydatkami rodzin i par wynikają też z wybranych kierunków. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Za wakacje we dwoje w sierpniu płaciliśmy średnio 4 630 zł, czyli o 364 zł więcej niż w lipcu. Mniej pieniędzy na urlop niż miesiąc wcześniej wydali rodzice wyjeżdżający z jednym dzieckiem (6 076 zł – o 387 złotych mniej niż w lipcu) oraz rodziny z dwójką dzieci (8 030 zł – o 347 zł mniej niż w lipcu). Co miało na to wpływ? Z pewnością powrót konkurencyjnej cenowo Turcji, którą chętnie wybierały rodziny z dziećmi nie tylko ze względu na niską cenę, ale też szeroką ofertę hoteli z atrakcjami dla najmłodszych.

Jak sierpniowe wydatki na wakacje kształtowały się w zależności od wybieranego kierunku? Średnio o tysiąc złotych mniej (6 140 zł) niż w lipcu płaciliśmy za urlop w Grecji, a o 1 670 zł mniej (4 805 zł) – za wypoczynek w Bułgarii. Koszt wczasów w Polsce to z kolei 1 825 zł (w lipcu było to 1995 zł).

Turystyczna mapa Polski

Wakacje.pl porównały też lipcowe i sierpniowe wybory mieszkańców poszczególnych województw. Na poniższej mapce można zobaczyć, jak się przedstawiają.

Wakacje.pl Urlopowe wybory Polaków w lipcu (Wakacje.pl)

Wakacje Urlopowe wybory Polaków w sierpniu (Wakacje)

Gwiazdki w górę, częściej stawiamy na all inclusive

Powrót Turcji, Tunezji i Egiptu do wakacyjnego kalendarza i jednocześnie mniejsze zainteresowanie wypoczynkiem w Chorwacji czy we Włoszech znalazły odzwierciedlenie w wyborze standardu hotelu i opcji wyżywienia. W sierpniu dwa razy częściej niż w lipcu decydowaliśmy się na spędzenie urlopu w obiektach 5-gwiazdkowych, a prawie połowa turystów - 47 proc. - zarezerwowała pobyt w hotelu z czterema gwiazdkami (w lipcu było to 39 proc.).

Dla wielu Polaków synonimem udanych wakacji jest all inclusive, co widać też w przypadku sierpniowych decyzji zakupowych. Na taką opcję wyżywienia zdecydowało się aż 82 proc. klientów Wakacje.pl – to wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do lipca br. 11 proc. urlopowiczów zarezerwowało nocleg z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje), a 4 proc. – z samym śniadaniem.

Coraz mniej obawiamy się podróży samolotem

Na zagraniczne wakacje najczęściej wybieramy się samolotem i ten trend utrzymał się również w sierpniu. Jak wynika z danych portalu Wakacje.pl, który porównuje oferty wycieczek ponad 100 biur podróży, na taką formę transportu zdecydowało się 94 proc. Polaków. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do lipca.

– Dzięki dodatkowym środkom bezpieczeństwa wprowadzonym na lotniskach i w samolotach uwierzyliśmy, że ta forma transportu nadal jest najbezpieczniejsza. Potwierdzają to też opinie wirusologów, którzy zaznaczają, że dzięki cyrkulacji powietrza oraz filtrom HEPA poziom czystości powietrza w samolotach jest porównywalny do tego na sali operacyjnej – mówi Klaudyna Fudala, Rzecznik Prasowy Wakacje.pl.

O połowę rzadziej niż w lipcu, ale nadal częściej niż przed rokiem, wybieraliśmy wakacje z dojazdem własnym. Duża w tym zasługa szerszej oferty tego typu wycieczek w biurach podróży.

Wakacje.pl Ile wydawali na urlop mieszkańcy poszczególnych województw w sierpniu br.? (Wakacje.pl)

Tekst powstał na podstawie statystyk sprzedażowych Wakacje.pl dotyczących sierpniowych decyzji zakupowych podejmowanych na okres od 1 sierpnia do 31 października 2020 r.