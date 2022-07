Sytuacja kryzysowa w górach? Tam znajdziesz pomoc

Niestety, na górskim szlaku mogą spotkać na przykre i niebezpieczne niespodzianki. Co zrobić, kiedy źle się poczujemy czy ulegniemy kontuzji? Jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który był gościem programu WP "Newsroom", w telefonie warto zapisać numer TOPR, czyli 601-100-300 - ale zawsze możemy zadzwonić też pod numer ratunkowy 112. - Pamiętajmy również o tym, że po polskiej stronie Tatr pomoc jest bezpłatna. Natomiast, jeżeli pójdziemy do naszych południowych sąsiadów, do Słowaków, to ważne żeby wykupić sobie ubezpieczenie - przypomina.

