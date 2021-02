Szkocja. Kwarantanna w hotelach po wszystkich przyjazdach z zagranicy

We wtorek brytyjski minister zdrowia wyjaśnił szczegółowo, że od 15 lutego w Wielkiej Brytanii obowiązkową kwarantannę będą musieli odbywać obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii i Irlandii, przyjeżdżający do Anglii z 33 krajów z "czerwonej listy", czyli tych uznanych za kraje wysokiego ryzyka z powodu południowoafrykańskiego i brazylijskiego wariantu koronawirusa.

Pozostałe osoby, które nie są obywatelami bądź rezydentami Wielkiej Brytanii i Irlandii, obowiązuje zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Szkocja - kwarantanna w hotelach dla wszystkich

Ogłoszone przez Hancocka zasady dotyczą tylko przyjazdów do Anglii, natomiast wkrótce później rząd Szkocji oświadczył, iż obowiązek kwarantanny w hotelach będzie dotyczyć wszystkich przyjeżdżających z zagranicy. Co ważne, rząd Walii ogłosił, że dostosuje się do regulacji w Anglii, zaś rząd Irlandii Północnej na razie nie zajął stanowiska.