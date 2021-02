Hotele znów otwarte. W weekend będą tłumy

Zgodnie z decyzją rządu, hotele i obiekty noclegowe będą czynne od 12 lutego, czyli już w najbliższy weekend. W niedzielę będzie także okazja do świętowania dnia zakochanych. Nadarza się zatem idealna okazja do walentynkowego wypadu. Ale okazuje się, że o wynajęcie pokoju wcale nie tak łatwo.

Hotele znów otwarte - na Booking.com widać jak rośnie zainteresowanie

Wzmożone zainteresowanie obiektami noclegowymi na najbliższy weekend można zaobserwować na popularnych platformach noclegowych. Na Booking.com widzimy, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się kierunki górskie, gdzie poza okazją do romantycznych wieczorów, będą też warunki do skorzystania ze sportów zimowych.

Hotele znów otwarte - turyści ciągną także nad morze

W popularnym serwisie noclegowym widać, że sporym zainteresowaniem cieszą się także nadmorskie miejscowości. W Sopocie zarezerwowano już ok. 71 proc. dostępnych w serwisie miejsc. W Jastarni ok. 79 proc., a we Władysławowie ok. 80 proc.