Szlak Orlich Gniazd. Gdzie są słynne zamki?

Zamki na Szlaku Orlich Gniazd – ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu

Ruiny zamku Ogrodzieniec to bez wątpienia jedne z najczęściej odwiedzanych atrakcji na Szlaku Orlich Gniazd. Udostępniono je do zwiedzania zarówno w dzień, jak i nocą wraz z pochodniami i przewodnikiem. Oprócz przyglądania się z bliska ruinom, warto zobaczyć również m.in.: salę tortur, zbrojownię oraz muzeum z makietą zamku i wykopaliskami archeologicznymi. Ponadto można też udać się do zrekonstruowanego Grodu Królewskiego na Górze Birów. Bilety do zamku Ogrodzieniec kosztują 13 / 19 zł, zaś do grodu 6 / 8 zł. Istnieje również możliwość zakupu jednego biletu do obu atrakcji w cenie 17 / 24 zł.