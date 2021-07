"Milionerzy". Pytanie o Szlak Orlich Gniazd

W poniedziałkowym odcinku programu "Milionerzy" toczyła się zacięta walka o główną wygraną. Uczestniczka już na początku programu zadeklarowała, że jeśli wygra milion zł, to wyda go na podróże. Jednak zatrzymało ją pytanie o 75 tys. zł. By tę sumę otrzymać, musiała udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące Szlaku Orlich Gniazd.