Loretto. "Białe miasteczko" w sosnowej puszczy

Dom ten został przewieziony z Nazaretu do Włoch przez rodzinę kupiecką De Angelis, która chciała w ten sposób uchronić go przed zniszczeniem przez Turków w 1291 r. Czy tak było w rzeczywistości – trudno powiedzieć, choć badania archeologiczne w dużej mierze to potwierdzają. Prawdą natomiast jest, że do włoskiego Loreto ciągną co roku tłumy pielgrzymów. Nad wejściem wita ich napis "Tu słowo stało się ciałem".