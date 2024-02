Szokująca promocja z okazji Walentynek. Skorzystają na niej... rozwodnicy

Promocja Falowe AntyLove upoważnia klienta, który spełni określone warunki do jednorazowego zakupu w promocyjnej cenie biletu do strefy basenowej. Za bilet na jedną godzinę rozwodnicy będą musieli zapłacić 10 zł, zaś na dwie - 20 zł. Do tego czasu dodawane jest 15 minut czasu technicznego na przebranie się. Standardowo jedna godzina zabawy w aquaparku od poniedziałku do piątku kosztuje 34 zł, zaś w weekendy i święta - 36 zł.