Szokujące znalezisko z Włoch. Rybak pokazał, co wyłowił z morza

Torebka przeleżała na dnie morza niemal cztery dekady i do tej pory jest praktycznie nienaruszona. Włoskie media opublikowały zdjęcie znaleziska jako ostrzeżenie. Na opakowaniu po kukurydzianych chrupkach o smaku serowym nadal widać zdrapkę i zachętę do tego - by jeśli jest ona zwycięska - zgłosić się do sklepu.