Tajemniczy obywatel Czech. Nie wiadomo, jak się znalazł na Podhalu

Był mocno wyziębiony i trafił do szpitala

W poniedziałek, 8 marca, policja otrzymała dwa zgłoszenia – o porzuconym samochodzie w miejscowości Lasek, a także o marnie wyglądającym mężczyźnie w lesie we wsi Klikuszowa. Na początku nie wiedziano, z jakiego kraju pochodzi, jednak przypuszczano, że ze Słowacji lub z Czech.

"Szybko ustaliliśmy, że to właściciel porzuconego pojazdu. Mężczyzna nie potrafił nam powiedzieć, jak znalazł się w Klikuszowej ani co robił w lesie. Był trzeźwy, ale mocno wyziębiony. Trafił więc do szpitala" - powiedziała Dorota Garbacz, rzecznik prasowy policji w Nowym Targu w rozmowie z Gazetą Krakowską.