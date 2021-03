TPN planuje stworzyć kamper park. "Polska będzie w tym roku oblegana"

Caravaning w Polsce - infrastruktura daleka od ideału

Niestety, fani caravaningu w Polsce wciąż muszą się mierzyć z brakiem odpowiedniej infrastryktury kempingowej. W górach brakuje miejsc serwisowych, w których można zatankować, zrzucić szarą wodę czy opróżnić toaletę. Samochody, którymi podróżują turyści, muszą być samowystarczalne. W wielu miejscach brakuje także podłączenia do wody oraz prądu.

Jednak dzięki naciskowi ze strony stowarzyszeń zrzeszających sympatyków kamperów powstaje wiele planów na zagospodarowanie przestrzeni dla miłośników tego rodzaju wypoczynku. Być może zdumiewająca liczba kamperów , których w 2020 r. w polskich górach nie brakowało (zarówno latem, jak i zimą), skłoniła władze Tatrzańskiego Parku Narodowego do przemyśleń.

TPN planuje otwarcie parku dla kamperów

Władze parku planują stworzenie nie tylko utwardzonego parkingu dla kamperów, ale i całej infrastruktury. Z pewnością ucieszy to tych, którzy jak dotąd nie zdecydowali się na ten rodzaj aktywności ze względu na brak dostępu do wody i prądu. TPN zapowiada także możliwość opróżnienia przenośnych toalet.

- Caravaningowcy lubią obcować z przyrodą, więc TPN zdecydował się na ukłon w ich stronę prawdopodobnie wzorem Lasów Państwowych, które w ostatnim czasie udostępniły sporo miejsc postojowych - mówi nam Sebastian Klauz, redaktor naczelny magazynu "Polski Caravaning". - Obecność kamper parków na pewno znormalizuje sytuację i ograniczy liczbę osób rozbijających kempingi na dziko. To z kolei pomoże w zapobieganiu zanieczyszczania środowiska - dodaje.

- W okolicach TPN nie ma zbyt wiele miejsc postojowych, więc władze będą mogły sobie pozwolić na podyktowanie cen. Jeżeli zapowiadany przez TPN kamper park będzie miał pełną infrastrukturę, z przyłączem do prądu oraz punktem serwisowym, to jestem pewien, że nie będzie stał pusty. Polska będzie w tym roku oblegana, a liczba kamperów oraz wypożyczalni wciąż rośnie. Chętnych także przybywa lawinowo. - komentuje naczelny "Polskiego Caravaningu".

Kamper park w TPN na pewno nie w te wakacje

Nie mamy jednak dobrych wieści dla tych, którzy ożywili się na myśl o możliwości skorzystania z kamper parku w Tatrach już w najbliższe wakacje. Zapytaliśmy TPN o szczegóły związane z zapowiadaną inwestycją i dowiedzieliśmy się, że póki co pozostaje ona jedynie w sferze planów.

- Nie przewidujemy, żeby to miejsce zostało uruchomione w wakacje, bo na razie jest to jedynie pomysł. Póki co ogłosiliśmy w biuletynie informacji publicznej postępowanie na przygotowanie koncepcji "Kamper Park Jaszczurówka". Dopiero ta koncepcja zweryfikuje, czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa, w jakim zakresie oraz kiedy - komentuje w rozmowie z WP Paulina Kołodziejska, Kierownik Działu Komunikacji i Wydawnictw TPN.