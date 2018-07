Tajemniczy ogród pełen potworów. Wizyta na własną odpowiedzialność

Nie znajdziesz tu ozdobnych fontann, sylwetek atletycznych bogów czy misternie rzeźbionych bogiń. Wkraczając do Parku Potworów, położonego nieopodal Rzymu, czeka cię spotkanie z przeraźliwymi stworzeniami.

Ponoć pragnieniem artysty było, by miejsce to było miejscem romantycznych schadzek rycerzy i ich wybranek serca. Mieli oni poszukiwać tam tego, o czym marzą w głębi serca aż do momentu, kiedy nie będą potrafili odnaleźć drogi powrotnej.