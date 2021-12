Tajfun Rai sieje spustoszenie na Filipinach. Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia

Filipiny to jeden z ukochanych kierunków turystów. Archipelag składa się z ponad 7600 wysp. Kraj ten znajduje się w aktywnym sejsmicznie Pacyficznym Pierścieniu Ognia, dlatego co roku uderza w niego ok. 20 burz tropikalnych i tajfunów. Niemniej nie da się do tego przyzwyczaić i zawsze siła żywiołu jest zaskakująca.