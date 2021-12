Turystyczny raj w niewoli pandemii koronawirusa. "To musi się kiedyś skończyć"

Obostrzenia na Filipinach należą do najsurowszych na świecie. O ile w większości krajów europejskich powszechny jest nakaz zakrywania ust i nosa, o tyle na Filipinach, oprócz maseczki, mieszkańcy są zobowiązani do dodatkowego używania przyłbic. Ale to nie koniec. – Jeszcze do niedawna, kierowcy skuterów byli zobowiązani do oddzielania się od siedzącego za ich plecami pasażera specjalną barierą ochronną – relacjonuje Krzysztof. – Nieważne, że pasażerem była twoja żona, dziewczyna lub dziecko, z którymi dzielisz dom. Na motorze musiała was oddzielać plastikowa ścianka. Kompletny absurd!