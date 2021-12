Gdzie kręcono "Wiedźmina"? Polskie akcenty w serialu Netflixa

Ogrodzieniec na Szlaku Orlich Gniazd

Ogrodzieniec to jedna z największych atrakcji na całym turystycznym Szlaku Orlich Gniazd. Jest to najwyżej położona jurajska budowla, wzniesiona z rozkazu Kazimierza Wielkiego. Obecny wygląd zamku to efekt starań późniejszych właścicieli, bogatego i wpływowego rodu Bonerów, którzy mieli ambicję stworzenia rezydencji dorównującej Wawelowi i swego czasu Ogrodzieniec do takich należał. Przebudowany zamek utrzymany był w renesansowym stylu, a jego wnętrza urządzono z dużym przepychem.