Tajlandia. Król wyznał, że kocha krytykujących go obywateli

Od połowy lipca w Tajlandii trwają prodemokratyczne protesty zapoczątkowane przez organizacje studenckie. Ich uczestnicy żądają m.in. ustąpienia rządu i ograniczenia roli monarchii. W niedzielę (1 listopada) wieczorem korespondentowi brytyjskiej telewizji Channel 4 udało się zadać pytanie królowi w tej sprawie i co ważne, uzyskać na nie odpowiedź. To pierwsza od dziesięcioleci bezpośrednia wypowiedź tajskiego władcy dla mediów.

Tajlandia - król odpowiedział dziennikarzom

Król Maha Vajiralongkorn (Rama X) i królowa Suthida spotkali się w niedzielę z tysiącami swoich zwolenników po ceremonii religijnej, w której para uczestniczyła w pałacu w Bangkoku. Stojący w tłumie dziennikarz Channel 4 Jonathan Miller spytał króla, co ma do powiedzenia protestującym, którzy domagają się reform. W pierwszej chwili Rama X odmówił komentarza, by ostatecznie oświadczyć: “Kochamy ich mimo wszystko”.