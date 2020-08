Wakacje 2020. Tajlandia otwiera się na turystów

Agencja Reuters podała, że władze Tajlandii, chcąc ratować branżę turystyczną, postawiły otworzyć się na podróżnych z zagranicy. Warunki wjazdu mogą jednak odstraszyć niektórych turystów planujących tam wakacje, bo na wakacje do tego egzotycznego kraju można polecieć, ale na minimum 30 dni.

Wakacje w Tajlandii co najmniej na miesiąc

Skąd pomysł na minimum 30-dniowy urlop w Tajlandii? Chodzi o to, że pierwsze 14 dni swojego pobytu turyści będą musieli spędzić w kwarantannie w ośrodku wypoczynkowym. W czasie izolacji turyści dwa razy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa . Jeśli wynik będzie negatywny, będą mogli ruszyć na wakacje.

By wyjechać z Phuket, trzeba będzie przejść jeszcze jeden test na COVID-19 i pozostać na wyspie kolejny tydzień.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnym rozporządzeniem Rady Ministrów loty z Polski do Tajlandii są możliwe. Co ważne, w pierwszej fazie podróży turystycznych do tego kraju z pewnością latać będą tylko czartery.