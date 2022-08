Tak inflacja wpłynęła na wakacje. "Turystyka jest dobrem luksusowym – jeżeli ktoś nie ma środków, to nie wyjeżdża"

Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju był gościem programu "Newsroom WP". Podsumował tegoroczny sezon, który kończy się za kilka dni. - Nie jest najgorzej - mówił. - Sytuacja idealna byłaby, gdyby było podobnie do 2019 roku. [...] To pierwszy rok od trzech lat, gdy działamy w miarę stabilnie, więc cieszymy się z tego, co mamy. Jak zaznaczył, widać, że turyści chętnie przyjeżdżają, ale na krócej niż kiedyś. Na takie decyzje ma wpływ m.in. inflacja. - Turystyka jest dobrem luksusowym – jeżeli ktoś nie ma środków, to nie wyjeżdża - dodał.

