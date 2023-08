Tam polecisz za mniej niż 200 zł. Najlepsze kierunki

- Są to ceny aktualne w tym momencie, a wielość czynników składających się na koszt biletów lotniczych sprawia, że mogą one szybko się zmieniać w krótkim czasie - zaznacza Deniz Rymkiewicz. - Choć planowanie last minute czasem pozwala nieco zaoszczędzić w stosunku do pierwotnej ceny, to finalnie daje podróżnikom mniej opcji do wyboru. Dlatego to rezerwowanie wyjazdów z wyprzedzeniem opłaca się najbardziej – wówczas nie tylko zyskujemy preferencyjne stawki u przewoźników, ale mamy też dostęp do szerszej puli kierunków.