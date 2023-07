Najtańsze all inclusive na sierpień. Zaskakujący cenowy hit

- Kraj faraonów to oczywiście wielka historia, czyli wycieczki do miejsc, w których rodziły się cywilizacje – np. do Luksoru czy na płaskowyż Giza, gdzie stoją Wielkie Piramidy pilnowane przez Sfinksa. To także piaszczyste wybrzeże Morza Czerwonego, rafa koralowa, która miejscami znajduje się na tyle blisko brzegu, że mogą ją z powodzeniem obserwować także mniejsze dzieci, a do tego dobrej jakości hotele z bogatą ofertą all inclusive - wylicza Marzena German z Wakacje.pl.