Tam turyści dopisali. "Jesteśmy w 100 proc. obłożeni"

Jak się okazuje wielu Polaków postanowiło - mimo dość wysokich cen - spędzić okres świąteczno-noworoczny poza domem. Turyści dopisali m.in. na terenie gminy Krynica-Zdrój, gdzie mogą liczyć na dobre warunki narciarskie. - Są turyści, oczywiście. Stoki narciarskie są czynne [...] Na ten moment poziom naśnieżenia jest dość duży i mogą narciarze korzystać z naszych tras - mówił w programie "Newsroom WP" Piotr Ryba, burmistrz gminy Krynica-Zdrój. Jak podkreślił, koniec roku to czas, kiedy turystów jest najwięcej. - Jesteśmy w 100 proc. obłożeni, jeżeli chodzi o okres sylwestrowy - dodał i wyjaśnił, że co do ferii jest jeszcze sporo niewiadomych.

