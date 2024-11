Tam wciąż czuć wiosenno-letni klimat. Dolecimy w 3,5 h

Niskie temperatury, długie wieczory i jesienno-zimowa szaruga zachęcają do zagranicznych wyjazdów. Wcale nie trzeba wybierać dalekich, egzotycznych kierunków, aby cieszyć się słońcem i przyjemną pogodą. Baterie naładować można także na Cyprze, gdzie temperatura wciąż oscyluje w okolicach 20 st. C, a dolecimy tam z Polski w zaledwie 3,5 godz. Larnaka i tamtejsze atrakcje, na czele z nadmorską promenadą czy cerkwią Św. Łazarza, to pomysł idealny dla lubiących aktywny wypoczynek.

Rozwiń