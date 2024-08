Tanio, ciepło i blisko. Podpowiadamy, jaki kurort wybrać

Bułgaria - duża zmiana od 31 marca br

Warto dodać, że od 31 marca 2024 r. Bułgaria dołączyła do strefy Schengen, gdy po długich staraniach osiągnięto porozumienie w sprawie integracji dla ruchu lotniczego i morskiego. Co to oznacza dla turystów? Do Bułgarii już wcześniej mogliśmy podróżować na podstawie dowodu osobistego, ale przy przekraczaniu granicy musieliśmy się poddawać kontroli. Teraz to się zmieni. Co to oznacza? Szybszy proces odprawy i kontroli na lotniskach.