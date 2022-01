Tatry. Kolejny dzień bezskutecznych poszukiwań 59-letniego turysty

W niedzielę 16 stycznia turysta wchodząc na Rysy poślizgnął się i spadł z okolic Buli pod Rysami do Wielkiego Wołowego Żlebu. Rannego turystę wołającego o pomoc przypadkowo usłyszał ratownik pełniący dyżur nad Morskim Okiem, który akurat patrolował rejon Czarnego Stawu pod Rysami. Na miejsce zdarzenia na pokładzie śmigłowca dotarli kolejni ratownicy, którzy udzielili rannemu pierwszej pomocy i przetransportowali go do zakopiańskiego szpitala. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń ciała, m.in. głowy, twarzoczaszki, kręgosłupa i kończyn. Przewieziono go do zakopiańskiego szpitala.