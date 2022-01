Tatry zimą. Jak przygotować się do wyjścia w góry?

Tatry zimą kuszą wielu turystów. Zarówno tych doświadczonych, jak i takich, którzy o tej porze roku w górach nigdy nie byli. Niezależnie o dlatego jaki jest nasz stopień zaawansowania, przed wycieczką w góry powinniśmy się odpowiednio przygotować. - Chodzenie po górach nie jest tylko związane z kondycją czy doświadczeniem. To, że posiadamy raki i czekany to jedno, ale musimy umieć z nich korzystać - mówił w programie WP "Newsroom" Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który przypomniał, że raki muszą być w odpowiednim stanie. Przewodnik górski powiedział, że przed wyjściem w wyższe partie gór ważne jest, by wiedzieć coś o tzw. lawinowym ABC. A o tym, jak go używać można dowiedzieć się podczas bezpłatnych treningów, o których mówił w programie.