Tatrzańskie schronisko szuka pracowników. "To nie praca, to marzenie"

Tatrzańskie schronisko czeka na chętnych do pracy

"Kochani! Jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do naszej super ekipy, pracować z nami, zamieszkać w Pięciu Stawach, a dodatkowo nie boi się ciężkiej pracy, jest wesoły, towarzyski, chce przeżyć niezapomniane chwile i mieć miłe szefowe. Prosimy o CV na maila praca@piecstawow.pl" - zachęcają we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych.