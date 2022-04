Dziwią się, gdy słyszą "dzień dobry" na szlaku. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Istotne jest również tempo chodzenia po górach. W czasie grupowych wycieczek musi być ono dostosowane do osoby najsłabszej. Jest to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Częścią górskiej tradycji jest bowiem dbanie o słabszych, motywowanie ich do dalszej wędrówki i bezpiecznego powrotu do bazy. W górach nie ma miejsca na egoizm. To z kolei oznacza także udzielanie pomocy osobom, które tego potrzebują.