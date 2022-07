Teneryfa poza szlakiem. Te trzy miejsca warto odwiedzić

Barranco del Infierno, czyli piekielny wąwóz na Teneryfie

Wąwóz rozpoczynający się na terenie miasta Adeje to ciekawa alternatywa dla tych, którzy nie wybierają się na Teide. Szlak turystyczny, który w nim wytyczono ma ok. 6,5 km długości i prowadzi do najwyższego wodospadu na Teneryfie. Po drodze można podziwiać piękne widoki, bujną roślinność oraz ptaki. Warto wiedzieć, że trasa nie jest swobodnie dostępna. Bilety wstępu należy kupić przez internet z wyprzedzeniem, od godz. 8 do 11:30 co pół godziny do wąwozu może wejść maksymalnie 20 osób.