Testy na COVID-19 za 15 zł. Linia lotnicza chce zachęcić do latania

Test PCR kosztuje ok. 400-500 zł. Taka cena skutecznie zniechęca turystów do podróży, a tańsze antygenowe testy nie są niestety honorowane przez większość krajów. Indyjska linia lotnicza postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i aby zachęcić ich do podróży, wprowadziła śmiesznie tanie testy PCR.