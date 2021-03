Chiny. To już pewne. Analne testy na COVID-19 obowiązkowe dla obcokrajowców

Chiński rząd twierdzi, że wymaz pobierany z odbytu zapewnia większy stopień dokładności niż wymaz z gardła czy nosa. Ten niewzbudzający sympatii sposób badania na obecność koronawirusa polega na włożeniu bawełnianego wacika na głębokość od trzech do pięciu centymetrów do odbytu i wielokrotnym obróceniu nim.

Chiny analne testy na lotniskach w Pekinie i Szanghaju

Nowa metoda była jak dotąd testowana w Chinach na osobach, które odbywały kwarantannę. Jednak władze kraju podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych wymogów dotyczących podróży na lotniskach w Pekinie i Szanghaju. Pojawią się tam tzw. węzły testowe, gdzie podróżni przybywający do kraju będą testowani analnie.

Mimo iż lekarze w Pekinie wychwalają kontrowersyjną metodę testowania, to zagraniczni naukowcy nie są do niej specjalnie przekonani. Japonia poprosiła nawet Chiny o zaprzestania testów analnych, ponieważ wiążą się one z psychiczną udręką.