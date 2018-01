Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol utknęli pod kopułą szczytową Nanga Parbat. Trwa akcja ratunkowa

Elisabeth Reveol i Tomasz Mackiewicz utknęli na wysokości ok. 7400 m pod kopułą szczytową. Po nocy spędzonej na tej wysokości podejmują próbę zejścia niżej. Mackiewicz jest prawdopodobnie w złym stanie. Trwa zbiórka pieniędzy na akcję ratunkową.

"Idziemy do Was" - napisał na Twitterze Adam Bielecki.

Tomasz Mazur przekazał na Twitterze informację od "Pakistan Mountain New". Elisabeth Revol została dostrzeżona przez lornetkę z BC - schodzi w dół, ale Tomek Mackiewicz jest w złym stanie . Nieznana jest lokalizacja Tomka Mackiewicza. Agencja zwróciła się do pakistańskiej armii o możliwość wykorzystania śmigłowca Aérospatiale SA 315B Lama.

Nanga Parbat to dziewiąty co do wysokości szczyt świata, ma 8126 m n.p.m. Do 2016 roku był jednym z dwóch ośmiotysięczników, które nie zostały zdobyte zimą. Próbowały tego dokonać 34 wyprawy, w tym aż 15 polskich. Ostatecznie na szczycie 26 lutego 2016 r. stanęli Włoch Simone Moro, Pakistańczyk Muhammad Ali oraz hiszpański Bask Alex Txikon.