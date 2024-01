TPN apeluje do turystów. "Zwierzęta też chcą mieć spokój"

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po zmroku. Wówczas grozi za to mandat w wysokości 400 zł. Turyści nie muszą jednak przestrzegać tego obostrzenia od 1 grudnia do 1 marca. Mimo to przyrodnicy z TPN apelują, by powstrzymać się od wychodzenia w góry po ciemku