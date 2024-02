Tragedia na uniwersytecie w Nigerii. Takiego finału nikt się nie spodziewał

Olabode Olawuyi był kierownikiem akademickiego zoo na uniwersytecie Obafemi Awolowo (OJA) w Nigerii. Jeden z lwów, którym opiekował się przez niemal dekadę, zaatakował go podczas karmienia. Współpracownicy natychmiast ruszyli na pomoc koledze, ale nie byli już w stanie go uratować. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 19 lutego.