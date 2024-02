Trudna sytuacja u naszych sąsiadów. Niemcy będą sparaliżowane?

We wtorek 20 lutego odbył się kolejny już w tym roku strajk ostrzegawczy pracowników personelu naziemnego Lufthansy. Objął on największe lotniska w Niemczech - we Frankfurcie nad Menem, w Monachium, Hamburgu, Berlinie, Duesseldorfie, Kolonii-Bonn i Stuttgarcie. Niemcy nie odpoczęli długo od strajków, bo w następnym tygodniu odbędą się protesty ostrzegawcze w transporcie publicznym.