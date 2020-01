Trudne warunki na Podhalu. "Wyjście w góry jest jak hazard"

Aż 17 st. C różnicy pomiędzy dwoma punktami, oddalonymi od siebie o zaledwie kilka km, zanotowano dziś na Podhalu. - Warunki są trudne - przestrzegają ratownicy.



Fotograf i pasjonat gór Rafał Raczyński poinformował dziś rano, że termometry w Poroninie zanotowały temperaturę -9,4 st. C, a w tym samym czasie na Gubałówce było aż 7,5 st. C. To aż 17 st. C różnicy pomiędzy dwoma punktami oddalonymi od siebie zaledwie o kilka km. W linii prostej to ok. 7 km.