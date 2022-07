Trująca puszcza w Polsce. "Niesamowita atmosfera tajemniczości"

Spacer tylko wirtualny

W ostatnich latach, po dokonaniu terenowej inwentaryzacji rezerwatu udostępnionego jeszcze do niedawna do zwiedzania, stwierdzono, że wiele drzew obumarło lub są w bardzo słabym stanie. Dotyczy to obszaru wzdłuż wyznaczonej do zwiedzania ścieżki oraz dojścia do bramy rezerwatu. Powoduje to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po tej ścieżce.