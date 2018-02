Trump zrobił Afryce darmową reklamę. Obraźliwe słowo nowym sloganem kilku krajów

Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał niedawno kraje afrykańskie "zadupiem". Jednak branża turystyczna postanowiła obrócić sytuację w żart i mało szlachetne określenie wykorzystać jako nowy slogan reklamowy.

Prezydent Donald Trump słynie z mało dyplomatycznego języka. Dlatego pytanie, które zadał w styczniu senatorom: "dlaczego przyjeżdżają do nas sami imigranci z zadupia?" (miał na myśli imigrantów z Afryki , Salwadoru i Haiti), nie było szczególnie zaskakujące. Jednak słowa te zabolały mieszkańców Czarnego Lądu. Ci jednak, zamiast się obrażać, postanowili sytuację obrócić w żart. Rządy, korporacje i firmy z branży turystycznej rozpoczęły kampanie wizerunkowe. Wykorzystując obraźliwe sformułowanie, postanowiły uwypuklić zalety swoich krajów.

Przykładowo namibijskie biuro podróży Gondwana Collection umieściło w serwisie YouTube wideo, w którym reklamuje niepowtarzalną przyrodę swojego kraju. Narrator, o intonacji Donalda Trumpa, zachęca turystów do odwiedzenia "najlepszego zadupia w Afryce" . Można m.in. dowiedzieć się, że w Namibii jest naprawdę "ciężko", ponieważ jest tam aż 300 słonecznych dni w roku. Na końcu klipu jest też przypomnienie gafy Trumpa dotyczące błędnego nazwania państwa "Nambią".

Dosadne słowa prezydenta USA postanowiła wykorzystać też Zambia. Agencja marketingowa, promująca turystykę tego kraju w mediach społecznościowych, opublikowała na Facebooku zdjęcie samochodu na tle sawanny. "Visit *hole Zambia", czyli "odwiedź zambijskie za*pie", można przeczytać pod obrazkiem. Są też fotografie opatrzone podpisami: "Piękne widoki i zapierająca dech w piersiach przyroda to nasz atut!". To przykład sprytnej gry słów, ponieważ "atut” to po angielsku "trump card".