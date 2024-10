Tu królują czerwień, zieleń i…maryjne kapliczki. Warmia to nie Mazury!

Każdy, kto choć raz odwiedził Warmię doskonale wie, że królują tu przede wszystkim dwa kolory: czerwień, bijąca po oczach za sprawą niezwykłych gotyckich zabytków, oraz zieleń, która objawia się w postaci bogactwa przyrodniczego tych okolic. Wystarczy spędzić tu weekend, by być oczarowanym różnorodnością krajobrazów, jakie tu występują. Urokliwe jeziora, malownicze lasy i rozległe pola - to wszystko znajdziecie na Warmii - regionie, który wciąż pozostaje w cieniu Mazur i często jest z nimi mylona. A przecież Warmia to nie Mazury. Jak je od siebie odróżnić? Jak wygląda najpiękniejsze miasteczko w tej okolicy? Co skrywa w sobie "Wawel Północy" i gdzie można znaleźć francuski skrawek ziemi w Polsce? Odpowiedź na te wszystkie pytania w najnowszym odcinku "W Polskę na weekend".

