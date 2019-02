Turcja walczy z all inclusive. Chce wprowadzić zmiany

Tureckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych TÜRSAB chce zmienić formułę all inclusive. Pragną, aby podróżni zaczęli wydawać więcej pieniędzy poza hotelami.

Obecnie większość turystów, którzy jeżdżą na urlop do Turcji , wybiera wygodną opcję all inclusive. Urlopowicze opłacają wycieczkę i mają ten komfort, że wszystko jest w cenie. Począwszy od noclegów, a kończąc na posiłkach i trunkach.

Teraz tureckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych TÜRSAB wpadło na pomysł, żeby zmienić tę formę. Na stronie "Rzeczpospolitej" przeczytamy, że zaproponowało ono hotelarzom, aby od tego roku zaczęli zachęcać klientów do wychodzenia z hoteli. Organizacja chce, aby osoby, które wykupiły opcję all inclusive, miały również zapewnione posiłki w wybranych lokalach, głównie dyskotekach i sklepach, które znajdują się w sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych.

Celem jest, aby urlopowicze nie spędzali całych dni na leżakach przy hotelowym basenie, tylko zaczęli zwiedzać region. Turcy w ten sposób liczą, że turyści zaczną wydawać więcej pieniędzy poza hotelem. Jeśli osoba wykupująca all inclusive pójdzie do pobliskiej restauracji, zamiast zjeść obiad w hotelu, istnieje większa szansa, że wybierze się także do klubu lub sklepu, gdzie prawdopodobnie dokona zakupu.