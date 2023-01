Turyści utknęli na szlaku i wezwali TOPR. Później udawali, że to nie oni

Grupa turystów utknęła pomiędzy Zawratem a Świnicą w Tatrach i zadzwoniła do TOPR-u z prośbą o ewakuowanie ich śmigłowcem, ale ratownicy ruszyli do nich pieszo. Później dwóch z trzech mężczyzn nie chciało się przyznać do tego, że to oni prosili o pomoc.