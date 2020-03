Turystka na Teneryfie złamała kwarantannę wprowadzoną przez koronawirusa. Została aresztowana

Brytyjska turystka nie chciała dostosować się do zasad wprowadzonych we wszystkich hiszpańskich hotelach. Zamiast siedzieć w pokoju podczas 2-tygodniowej kwarantanny, postanowiła popływać w basenie, co źle się dla niej skończyło. Nagranie z tej sytuacji trafiło do sieci.

Całe wydarzenie widzieli goście hotelowi. Z niedowierzaniem przyglądali się zachowaniu urlopowiczki (Facebook.com, Fot: metro.co.uk)