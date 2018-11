Turystka zmarła po wakacjach w Maroku. Ugryzł ją kot

Brytyjka zmarła wskutek wścieklizny, którą zaraził ją kot. Zwierzę zaatakowało kobietę podczas wakacji w Maroku.

Kobieta, której nazwisko nie zostało ujawnione mediom, była na wakacjach w Maroku. To właśnie tam ugryzł ją kot zarażony wścieklizną. Po powrocie do domu turystka zbagatelizowała sytuację. Gdy zaczęła odczuwać mieć objawy choroby, m.in. gorączkę, drgawki i problemy z zasypianiem, było już zbyt późno. Brytyjka trafiła do szpitala i tam też zmarła.