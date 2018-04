Nie zapomnij o szczepieniach przed podróżą. W wielu krajach są one wymagane

By uniknąć kłopotliwych sytuacji, warto sprawdzić przed wyjazdem za granicę, na co musimy się zaszczepić. Najbardziej powszechne, zgoła rutynowe, są szczepienia chroniące przed wirusowym zapaleniem wątroby - typu A i B. Zalecane przed podróżami do praktycznie wszystkich krajów świata.

Aby być pewnym co do listy obowiązkowych i zalecanych szczepień, warto udać się do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Shutterstock.com)

Szczepienia rutynowe i zalecane

Przed wyjazdami zagranicznymi zalecane są także powszechnie szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, a także durowi brzusznemu oraz wściekliźnie. Przeciwko tym dwóm ostatnim chorobom powinni szczepić się szczególnie turyści planujący wyjazdy do krajów afrykańskich, azjatyckich oraz państw środkowej i południowej Ameryki. Ale nie tylko, zaszczepić się przeciwko durowi brzusznemu i wściekliźnie należy także udając się do Mołdawii, Ukrainy oraz Rosji.

Choroba Heinego-Medina nadal jest groźna

Choroba Heinego-Medina (polio), znana współcześnie jako Poliomyelitis, była niegdyś postrachem Europy. I dzisiaj choroba ta nęka mieszkańców sporej części świata. Specjaliści medycyny tropikalnej zalecają zaszczepienie się przeciwko Poliomyelitis tym wszystkim, którzy udają się do Afganistanu, Antigui i Barbudy, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Beninu, Birmy, Burkina Faso, Burundi, Chin, Czadu, Konga, Dżibuti, Erytrei, Etiopii, Gabonu, Gambii, Ghany, Gruzji, Gwinei, Gwinei Równikowej, Indii, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu, Konga, Liberii, Mali, Namibii, Nepalu, Nigru, Nigerii, Pakistanu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rosji, Rwandy, Senegalu, Sierra Leone, Somalii, Sudanu, Sudanu Południowego, Tadżykistanu, Tanzanii, Togo, Turkmenistanu, Ugandy, Uzbekistanu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

Żółta febra - tu szczepienia są obowiązkowe

Obok szczepień rutynowych i zalecanych, które możemy (choć lepiej tego nie czynić) sobie darować, przy wyjazdach do szeregu krajów są także szczepienia obowiązkowych, bez udokumentowania których nie przekroczymy granicy. W przypadku Angoli, Beninu, Burkina Faso , Burundi, Gabonu, Ghany, Gujany Francuskiej, Kamerunu, Konga, Liberii, Mali, Nigru, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rwandy, Sierra Leone, Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Wyspy św. Tomasza i Książęcej jest to żółta gorączka – znana bardziej jako: żółta febra.

Natomiast wybierając się do Arabii Saudyjskiej zaszczepić się natomiast trzeba obowiązkowo przeciwko chorobie meningokokowej.

Nie odkładaj szczepień na później

By być pewnym co do listy obowiązkowych i zalecanych szczepień, warto udać się do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub też poradni chorób tropikalnych, gdzie także ustalimy harmonogram szczepień. Pamiętajmy, nie róbmy ich w ostatnim momencie!

