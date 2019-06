Turystyczny hit w Chinach. Ta księgarnia bije rekordy popularności

Jaka jest najdziwniejsza księgarnia w jakiej byliście? Wnętrze tego sklepu z książkami na pewno przekroczy wasze najśmielsze oczekiwania. Jego futurystyczny wygląd i optycznie powiększona przestrzeń sprawia, że w środku można się poczuć naprawdę kosmicznie.

Zaprojektowana przez firmę X + Living księgarnia Chongqing Zhongshuge znajduje się na trzecim i czwartym piętrze Zodi Plaza Yangjiaping w mieście Chongqing w Chinach. Zajmuje powierzchnię 120 mkw. Goście wchodzą do środka przez szklaną fasadę, pokrytą tekstem, by trafić do ciemnobrązowego lobby, w którym porozsiewane są futurystyczne półki w kształcie kloszy.