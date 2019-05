Najdłuższy szklany most na świecie. Pobito kolejny rekord

Chińczycy słyną z nietypowych wynalazków i odważnych budowli. W jednej z prowincji powstała kolejna, ekstremalna atrakcja. Jest cała ze szkła i liczy 518 metrów długości. Skorzystają z niej tylko ci o mocnych nerwach.

Co prawda most nie jest na 1. miejscu pod względem wysokości, bo w tej kategorii pokonuje go szklana kładka, rozpinająca się na wysokości 300 m nad Wielkim Kanionem Zhangjiajie. Jednak przejście w Huaxi jest o 88 m dłuższe, co czyni je najdłuższym na świecie wykonanym ze szkła.