Holandia. Coffee shopy w Amsterdamie nie będą dostępne dla turystów

Wszystko wskazuje na to, że po ponad 50 latach turyści odwiedzający Amsterdam nie będą mogli korzystać z coffee shopów. Były one jednym z największych magnesów przyciągających pełnoletnich gości z różnych zakątków świata, którzy mogli nabyć haszysz i marihuanę, a także je zapalić.

"Amsterdam to nie tylko coffee shopy"

Coffee shopy w Amsterdamie – jakie zmiany mają nastąpić?

Jeśli parlament miejski zaakceptuje nowy plan - a wiele wskazuje na to, że tak się stanie - dostęp do coffee shopów będą mieli tylko Holendrzy posiadający kartę klubową. Jednak turyści, którzy mieli w najbliższym czasie odwiedzić Amsterdam i skorzystać z możliwości nabycia "trawki", w dalszym ciągu mogą to zrobić. Nie jest podana dokładna data, kiedy zakaz mógłby wejść w życie. Możliwe, że nastąpiłoby to dopiero w połowie obecnego roku.