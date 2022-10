Twierdził, że znalazł w posiłku karalucha. Linia lotnicza komentuje

Karaluch? Mogło być gorzej

Myślicie, że karaluch to najgorsze, co można znaleźć w posiłku zaserwowanym na pokładzie? Niekoniecznie. Latem tego roku przerażony steward znalazł w swoim obiedzie głowę węża. Członek personelu pokładowego SunExpress nagrał znalezisko i udostępnił je w internecie, co spowodowało natychmiastową reakcję linii lotniczych.