Kupił kanapkę za niemal 30 zł. "Trudno mi było uwierzyć, że podali coś takiego"

Na rozczarowujący posiłek pasażer o imieniu Alex trafił podczas lotu z Paryża do Londynu. 38-latek zapłacił 7 funtów (ok. 39 zł) za zestaw zawierający wodę oraz wartą 5 funtów (ok. 28 zł) kanapkę z pieczonymi warzywami, bo zachęciły go zdjęcia przekąski zamieszczone w menu.