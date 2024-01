Tych europejskich miast lepiej unikać w 2024 r. Wizyta może przynieść rozczarowanie

Najpierw zakazano wpływania do miasta wielkim statkom wycieczkowym, a niebawem ma wejść w życie pomysł związany z wprowadzeniem biletów wstępu do Wenecji. W określonych dniach kalendarzowych turyści, przybywający do tego włoskiego miasta, będą musieli najpierw zaopatrzyć się w wejściówkę, która umożliwi im zwiedzanie tzw. Centro Storico, gdzie znajdują się Most Rialto, Plac Świętego Marka oraz Pałąc Dożów. Bilet wstępu ma kosztować 5 euro (ok. 20 zł).