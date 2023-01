Tyle liczą sobie za korzystanie z lodówki w hotelu. "Boję się ją otworzyć"

Co więcej, płatne potrafi być nawet używanie telewizora. - Kiedy weszliśmy do naszego pokoju w hiszpańskim hotelu, okazało się, że nie ma w nim pilota do telewizora. Krótka konsultacja z recepcją -Z pilota owszem, wydają, ale trzeba im zostawić 5 euro opłaty za korzystanie z tego cudu techniki. Akurat nie mieliśmy nawet drobnych, ale okazało się, że mamy ze sobą smartfona, który ma funkcję pilota. Hotel nie zarobił 5 euro - mówiła w rozmowie z portalem INNPoland kobieta, która spędzała urlop na Costa Brava w Hiszpanii.